I calciatori dovranno imparare a praticare il massaggio cardiaco, dopo il caso Eriksen

Negli occhi ci sono ancora quei minuti angoscianti di quando Christian Eriksen è crollato a terra per un malore, durante Danimarca-Finlandia.

E negli occhi c’è anche il momento in cui il compagno Simon Kjaer ha reagito, probabilmente salvando la vita al compagno. L’edizione odierna del QS riporta che Gravina ha voluto prendere d’esempio ciò che ha fatto Kjaer e mettere nel regolamento la regola che i giocatori devono saper praticare il massaggio cardiaco e le altre manovre necessarie per le emergenze per iscriversi ai campionati professionistici.

Una novità che partirà dalla prossima stagione. Già dalla giornata di ieri i medici della task force stanno lavorando in questa direzione, chiude il quotidiano.

