I candidati del Napoli al Gran Galà del Calcio.

Svelate le candidature per il Gran Galà del Calcio le cui premiazioni si terranno il primo dicembre
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE
De Gea David (Fiorentina) Sommer Yann (Inter) Svilar Mile (Roma)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO
Di Lorenzo Giovanni (Napoli) Dodo (Fiorentina) Dumfries Denzel (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO
Angeliño (Roma) Dimarco Federico (Inter) Tavares Nuno (Lazio)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
Acerbi Francesco (Inter) Bastoni Alessandro (Inter) Buongiorno Alessandro (Napoli) N’Dicka Evan (Roma) Rrahmani Amir (Napoli)
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Barella Nicolò (Inter) Calhanoglu Hakan (Inter) Lobotka Stanislav (Napoli ) McTominay Scott (Napoli) Paz Nicolás (Como) Reljnders Tijani (Milan)
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE
Lautaro Martínez (Inter) Lookman Ademola (Atalanta) Lukaku Romelu (Napoli) Kean Moise (Florentina) Retegui Mateo (Atalanta) Thuram Marcus (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE
Conte Antonio (Napoli)Fabregas Cesc (Como] Ranieri Claudio (Roma)
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA
Bologna FC 1909 FC Internazionale Milano SSC Napoli
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO
Aureliano Gianluca Chiffi Daniele Doveri Daniele
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B
Angori Samuele (Pisa) Bertola Nicolò (Spezia) Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)