I club di Serie A vogliono fare causa ad Agnelli per via della Superlega

Il portale online del Corriere della Sera riporta che i club di Serie A vogliono fare causa ad Agnelli per via dell’annuncio della Superlega.

I club infatti non hanno dimenticato del dietrofront di Agnelli e Marotta nella vicenda che vedeva l’ingresso dei fondi di private equity. Un’operazione che avrebbe portato ad un ricavo di 1,7 miliardi complessivi da dividere tra i club.

Proprio in questa trattativa Agnelli rappresentava tutti e 20 i club di Serie A nel comitato dei cinque manager impegnati in quest’ultima. Da qui, più di un presidente sta valutando di far causa al presidente della Juventus per danni, considerato il principale colpevole del fallimento dell’operazione. Più difficile, invece, per i presidenti rivalersi anche su Marotta, ad dell’Inter.

Comments

comments