I dubbi su Meret potrebbero riaprire la ‘porta’ del Napoli a Sepe

In attesa di conoscere il destino della stagione in corso il Napoli sta programmando la squadra del futuro. Non è da escludere una possibile staffetta Meret-Sepe.

Dal punto di vista tecnico il 23enne Meret è tenuto in grande considerazione e tra i pali è senza dubbio uno dei migliori prospetti non solo italiani.

Ma è inutile negarlo, il portiere nel calcio moderno deve essere affidabile anche con i piedi. Non basta più saper parare.

Deve trasmettere sicurezza ai compagni nella costruzione della manovra dal basso ormai consolidata abitudine un po’ di tutte le squadre. In questo Meret, anche se non ha mai commesso errori gravi al contrario di Ospina (vedi gol regalato a Immobile nella trasferta all’Olimpico), ai compagni sembra non dare quella sensazione di disinvoltura nella giocata che invece sembra trasmettere il colombiano.

Se la possibile lacuna caratteriale di comandare la difesa potrebbe essere colmata, alla pari dell’esperienza, con il passare degli anni qualche perplessità è dettata anche dalla sequenza di infortuni che hanno tormentato il giovane portiere friulano.

L’eventuale addio di Meret potrebbe invece riaprire la ‘porta’ del Napoli a Luigi Sepe. Il portiere ceduto al Parma in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe fare un clamoroso ritorno proprio nella squadra dove è cresciuto calcisticamente.

Proprio quest’ultimo punto potrebbe favorire il ritorno di Sepe al Napoli. Infatti il 28enne portiere di Torre del Greco, essendo cresciuto nel vivaio azzurro, al contrario di Meret potrebbe liberare un posto nella lista dei 21 calciatori iscrivibili al campionato non cresciuti nel vivaio del club.

C’è solo un dubbio: Sepe accetterebbe di fare il secondo di Ospina o, eventualmente, di Sirigu?

