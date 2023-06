I focus. De Laurentiis: “A me ha sconvolto la partita di campionato col Milan, lì non ci ho capito più nulla”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro precampionato a Castel di Sangro.

Così sulla doppia sfida al Maradona con il Milan in pochi giorni prima in campionato (0-4) e poi in Champions (1-1).

“A me non ha dato molto fastidio la partita di Champions a Milano o la partita di Champions a Napoli. A me ha sconvolto la partita di campionato col Milan, lì non ci ho capito più nulla. Ho pensato che non fosse più la nostra squadra. Nel mondo del calcio ci si abitua a dire ‘Ci può stare’, ma che ci può stare?! Stiamo scherzando?! Non ci deve stare, non ci può stare. Quella serata è forse la peggiore da me vissuta negli ultimi 18 anni”.

