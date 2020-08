I focus. Il Napoli 2019-20: da Zielinski e Di Lorenzo a Karnezis le presenze in stagione

Si è chiusa il 2019-20 del Napoli. In attesa dell’inizio della nuova avventura con il ritiro di Castel di Sangro analizziamo con alcuni focus la stagione appena conclusa.

Nella stagione 2019-20 il Napoli ha giocato in totale 51 partite:

38 in campionato;

5 in Coppa Italia;

8 in Champions League.

In totale il Napoli, compreso i minuti di recupero, ha giocato 4.985 minuti (pari a 55,38 partite da 90 minuti):

3.722 in campionato (pari a 41,35 partite da 90 minuti);

479 in Coppa Italia (pari a 5,32 partite da 90 minuti);

784 in Champions League (pari a 8,71 partite da 90 minuti).

Il calciatore più schierato in campo è Zielinski con 49 presenze, mentre quello con più minutaggio è Di Lorenzo che è stato in campo per 4.491 minuti (pari al 90,09% del totale dei minuti giocati dal Napoli).

Il meno utilizzato sia per presenze che per minutaggio è il terzo portiere Karnezis fermo a zero.

Queste le due top ten per presenze e minutaggio.

PRESENZE.

Zielinski: 49; Di Lorenzo: 46; Fabiàn: 46; Insigne: 46; Callejon: 45; Mertens: 42; Elmas: 36; Manolas: 35; Mario Rui: 35; Milik: 35.

MINUTAGGIO.

Di Lorenzo: 4.491 (90,09% sul totale dei minuti giocati dal Napoli); Zielinski: 4.095 (82,15%); Fabiàn: 3.891 (78,05%); Insigne: 3.804 (76,31%); Manolas: 3.230 (64,79%); Callejon: 3.209 (64,37%); Koulibaly: 3.171 (63,61%); Mario Rui: 3.064 (61,66%); Meret: 2.809 (56,35%); Mertens: 2.699 (54,14%).

