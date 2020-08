I focus. Il Napoli 2019-20: gol, assist e pali

Con l’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League si è chiusa il 2019-20 del Napoli. In attesa dell’inizio della nuova avventura con il ritiro di Castel di Sangro analizziamo con alcuni focus la stagione appena conclusa.

I gol.

Il Napoli in questa stagione in 51 partite ha segnato 79 gol (1,55 a partita):

61 in campionato (media 1,60 a partita);

5 in Coppa Italia (media 1 partita);

13 in Champions League (media 1,62 a partita).

Per curiosità sottolineiamo che 44 gol sono stati segnati di destro, 22 di sinistro e 12 testa, 1 autorete a favore.

I marcatori.

In questa stagione ben 17 calciatori diversi del Napoli hanno segnato almeno un gol:

Mertens: 16 (9 in campionato, 1 in Coppa Italia e 6 in Champions League); Milik: 14 (11 in campionato e 3 in Champions League); Insigne: 13 (8 in campionato, 3 in Coppa Italia e 2 in Champions League); Lozano: 5 (4 in campionato e 1 in Champions League); Callejon: 4 (4 in campionato); Manolas: 4 (4 in campionato); Fabiàn: 4 (3 in campionato e 1 in Coppa Italia); Llorente: 4 (3 in campionato e 1 in Champions League); Di Lorenzo: 3 (3 in campionato); Zielinski: 2 (2 in campionato); Allan: 2 (2 in campionato); Politano: 2 (2 in campionato); Maksimovic: 1 (1 in campionato); Demme: 1 (1 in campionato); Elmas: 1 (1 in campionato); Hysaj: 1 (1 in campionato); Younes: 1 (1 in campionato); Autorete a favore: 1 (1 in campionato Obiang del Sassuolo).

Gli assist.

In totale sono stati 48. Il miglior assist-man della stagione è stato Callejon con 8 assist, seguito da Mertens e Insigne con 7, Di Lorenzo con 6, Fabiàn con 5, Zielinski con 3, Mario Rui e Politano con 2, infine con 1 a testa Lozano, Llorente, Maksimovic, Malcuit, Allan, Elmas, Hysaj, Ghoulam.

I pali.

Il Napoli in questa stagione ha colpito per ben 35 volte i pali della porta avversaria: 23 in campionato, 4 in Coppa Italia e 8 in Champions League.

Questa la classifica dei calciatori del Napoli che hanno colpito più volte i pali della porta avversaria in questa stagione:

Insigne: 8;

Milik: 7;

Mertens: 6;

Callejon e Zielinski: 3;

Politano: 2;

Fabiàn, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Elmas, Lozano.

