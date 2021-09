I focus. Spalletti: “”La quota punti media per lo scudetto è 90 punti, vuol dire che ne mancano 75”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si è ‘vestito da pompiere’ e ha provato a gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo di chi gli ha chiesto dello scudetto.

Questa la risposta del tecnico dei partenopei:

“La quota punti media per lo scudetto è 90 punti, vuol dire che ne mancano 75”.

In effetti nelle ultime sei stagioni solo nel campionato 2019-20 la quota scudetto è scesa sotto i 90 punti.

Più incoraggiante se si focalizza il discorso sulla media punti da quando nel 2004-2005 la Serie A è tornata a 20 squadre con la vittoria che vale 3 punti: per lo scudetto ‘basterebbero’ 88,65 punti (ricordiamo che parliamo di media punti) mentre per il IV posto Champions ‘basterebbero’ 67,12.

Ma è anche opportuno sottolineare che ogni campionato fa storia a se.

Nella tabella successiva sono indicati quanti punti sono stati necessari per conquistare lo scudetto, il IV posto utile per andare in Champions e anche per la salvezza da quando nel 2004-2005 la Serie A è tornata a 20 squadre con la vittoria che vale 3 punti.

