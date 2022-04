I focus. Spalletti: “Non abbiamo mai gestito niente per creare questa mentalità di vincere sempre”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato dell’atteggiamento della squadra.

“Non abbiamo mai gestito niente.

Siamo sempre andati avanti guardando in faccia tutti per vincere contro chiunque per creare questa mentalità di vincere sempre e per questo ne abbiamo persa anche qualcuno.

Non abbiamo mai gestito e non gestiremo mai niente per vincere le partite”.

