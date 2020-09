La redazione di Opta ha pubblicato una statistica dei numeri strepitosi avuti da Koulibaly dall’inizio della sua esperienza a Napoli nella stagione 2014-2015.

1 – In his #SerieA‘s career (since 2014/15), among defenders Kalidou #Koulibaly is the…

1st: Tackles (384)

1st: Passes Successful (11539)

1st: Passes successful opp half (4815)

2nd: Games won (111)

6th: Games played (183).

Rock. pic.twitter.com/XfI12Kp42h

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2020