I precedenti. Brescia in vantaggio, ma l’unica sfida giocata alla 25° giornata sorride al Napoli

Nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 venerdì 21 febbraio il Napoli affronta allo stadio Rigamonti il Brescia.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 31 i precedenti ufficiali tra le due squadre giocati a Brescia, con il Napoli che ha segnato 32 gol (media 1,03 a partita) contro i 38 dei bresciani (media 1,23 a partita).

Questo il bilancio delle precedenti 31 sfide:

VITTORIE BRESCIA: 13 (41,93%) – ultima in Serie B il 3-1 del 6 gennaio 2000 con i gol di Bonazzoli (B), Hubner (B), Stellone (N), Hubner (B). Ultima in Serie A il 2-1 del 10 maggio 1998 con i gol di Bellucci (N), Adani (B) e Neri (B).

(41,93%) – ultima in Serie B il 3-1 del 6 gennaio 2000 con i gol di Bonazzoli (B), Hubner (B), Stellone (N), Hubner (B). Ultima in Serie A il 2-1 del 10 maggio 1998 con i gol di Bellucci (N), Adani (B) e Neri (B). PAREGGI: 7 (22,58%) – ultimo l’1-1 del 10 dicembre 2000 con i gol di Diana (B) e Pecchia (N);

(22,58%) – ultimo l’1-1 del 10 dicembre 2000 con i gol di Diana (B) e Pecchia (N); VITTORIE NAPOLI: 11 (35,49%) – ultima l’1-0 del 31 ottobre 2010 con il gol di Lavezzi.

C’è anche un precedente giocato in un’amichevole precampionato il 7 agosto 1989 terminato 1-1 (assenti Maradona, Careca e Alemao) con i gol di Baroni (N) e Bernardi (B).

Sono 7 in totale i precedenti giocati dalle due squadre nel mese di febbraio e il bilancio dice 3 vittorie del Napoli (tutte in casa), 3 pareggi (1 a Brescia) e 1 vittoria del Brescia (in casa).

Uno solo il precedente giocato alla 25° giornata, il 22 marzo del 1970, ed è stato vinto dal Napoli 2-1 con i gol di Ottavio Bianchi (N), Turchetto (B) e Juliano (N).

Gattuso da allenatore ha affrontato 2 volte il Brescia ottenendo 1 vittoria e 1 pareggio.

Lopez da allenatore ha affrontato il Napoli 3 volte ottenendo 2 pareggi e 1 sconfitta.

Uno solo il precedente tra i due allenatori con Gattuso da milanista che ha battuto Lopez sulla panchina del Cagliari.

