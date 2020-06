I precedenti di Napoli-Spal: porta la firma di Albiol l’ultimo successo degli azzurri al San Paolo

Nella 28esima giornata del campionato di Serie A domenica 28 giugno alle ore 19:30 il Napoli affronta allo stadio San Paolo la Spal.

Tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia sono 22 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 14 (63,63%) – ultima l’1-0 del 22 dicembre 2018 con il gol di Albiol;

(63,63%) – ultima l’1-0 del 22 dicembre 2018 con il gol di Albiol; PAREGGI: 5 (22,73%) – ultimo lo 0-0 del 26 giugno 1977 in Coppa Italia. In Serie A l’ultimo pareggio è lo 0-0 del 30 novembre 1958.

(22,73%) – ultimo lo 0-0 del 26 giugno 1977 in Coppa Italia. In Serie A l’ultimo pareggio è lo 0-0 del 30 novembre 1958. VITTORIE SPAL: 3 (13,64%) – ultima il 2-0 del 12 marzo 1961 con i gol di Massei e Carpanesi.

In totale il Napoli ha segnato 30 gol (media 1,36 gol a partita) contro i 15 della Spal (media 0,68 a partita).

Napoli e Spal non si sono mai affrontate alla 28° giornata di campionato, mentre sono quattro le sfide nel mese di giugno terminate con 3 vittorie del Napoli (2 a Napoli e 1 in campo neutro) e 1 pareggio (in casa della Spal).

La vittoria in campo neutro è quella conquistata all’Olimpico di Roma il 21 giugno 1962 nella finale di Coppa Italia con il Napoli vittorioso per 2-1 stabilendo il record di unica squadra di Serie B ad aver vinto il trofeo.

L’allenatore Gigi Di Biagio è alla sua prima esperienza in una squadra di club e non ha precedenti né contro il Napoli né contro Gattuso.

L’allenatore del Napoli Gattuso ha affrontato la Spal 7 volte ottenendo 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

