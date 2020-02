I precedenti di Napoli-Torino: Gattuso sfida due tabù

Nella 26esima giornata del campionato di Serie A il Napoli sfida il Torino al San Paolo sabato 29 febbraio alle ore 20:45. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 74 i precedenti giocati dalle due quadre in casa del Napoli.

Questo il bilancio delle sfide precedenti che hanno visto il Napoli segnare 104 gol (media 1,40 a partita) contro i 72 del Torino (media 0,97 a partita):

VITTORIE NAPOLI: 28 (37,84%) – ultima il 5-3 del 18 dicembre 2016 con i gol di Mertens (N); Mertens (N), Mertens (N), Belotti (T), Chiriches (N), Rossettini (T), Mertens (N), Iago Falque su rigore (T);

(37,84%) – ultima il 5-3 del 18 dicembre 2016 con i gol di Mertens (N); Mertens (N), Mertens (N), Belotti (T), Chiriches (N), Rossettini (T), Mertens (N), Iago Falque su rigore (T); PAREGGI: 33 (44,59%) – ultimo lo 0-0 del 17 febbraio 2019;

(44,59%) – ultimo lo 0-0 del 17 febbraio 2019; VITTORIE TORINO: 13 (17,57%) – ultimo il 2-1 del 17 maggio 2009 con i gol di Pià (N), Bianchi (T), Rosina (T).

In perfetta parità i 12 precedenti giocati dalle due squadre nel mese di febbraio terminati con 4 vittorie del Napoli (2 in casa), 4 pareggi (2 a Napoli) e 4 vittorie del Torino (1 in trasferta).

Napoli e Torino si sono sfidate 4 volte alla 26° giornata terminate con 2 vittorie del Napoli (1 in casa) e 2 pareggi (1 in casa).

L’allenatore del Torino Moreno Longo ha affrontato 1 sola volta il Napoli quando era allenatore del Frosinone e gli azzurri hanno vinto al San Paolo 4-0.

Gattuso, l’allenatore più sfidato in carriera dall’attuale tecnico del Torino, invece domani al San Paolo sfida due tabù:

da allenatore non ha mai battuto il Torino: 2 pareggi e 2 sconfitte nei 4 precedenti: sempre da allenatore ha sfidato Moreno Longo 6 volte e ha rimediato 4 sconfitte e 2 pareggi.

Comments

comments