I precedenti. Dopo cinque amichevoli prima volta in gare ufficiali per Napoli e Barcellona

Napoli e Barcellona martedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Paolo si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La gara di ritorno è in programma a Barcellona mercoledì 18 marzo.

È la prima sfida ufficiale tra le due squadre. Infatti Napoli e Barcellona finora si sono affronta cinque volte ma solo in gare amichevoli. Questo il bilancio:

VITTORIE BARCELLONA: 3

3 PAREGGI: 1

1 VITTORIE NAPOLI: 1.

In gare ufficiali il Napoli ha affrontato quattro squadre spagnole: Real Madrid, Valencia, Villareal e Athletic Bilbao. In totale ha giocato 14 partite terminate con 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nei turni a eliminazione diretta è stato eliminato dal Villareal in Europa League, dal Bilbao nei preliminari di Champions e 2 volte dal Real Madrid prima in Coppa dei campioni poi in Champions League. L’unica volta che ha passato il turno è stato con il Valencia in Coppa Uefa.

Il Barcellona invece in gare ufficiali ha affrontato 8 squadre italiane: Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Udinese, Fiorentina e Sampdoria. Nelle 63 partite totali giocate i catalani hanno ottenuto 30 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte.

Sfida inedita Gattuso-Setién, così come da allenatori è la prima sfida sia per Setién con il Napoli che per Gattuso con il Barcellona

