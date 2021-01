I precedenti. Gattuso mai vittorioso con lo Spezia, la finale di Supercoppa persa dal Napoli

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta lo Spezia allo stadio Maradona mercoledì 6 gennaio alle ore 18:00.

E’ la prima sfida in assoluto in Serie A però tra Serie B, Serie C e Coppa Italia sono 6 i precedenti giocati dalle due squadre a Napoli.

Questo il bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 2 (33,33%) – ultima il 3-1 in Coppa Italia del 10 gennaio 2017 con i gol di Zielinski (N), Piccolo (S), Giaccherini (N), Gabbiadini (N);

(33,33%) – ultima il 3-1 in Coppa Italia del 10 gennaio 2017 con i gol di Zielinski (N), Piccolo (S), Giaccherini (N), Gabbiadini (N); PAREGGI: 2 (33,34%) – ultimo l’1-1 nella finale di ritorno della Supercoppa di Serie C con i gol di Pelatti (S) e Bogliacino (N) su rigore;

(33,34%) – ultimo l’1-1 nella finale di ritorno della Supercoppa di Serie C con i gol di Pelatti (S) e Bogliacino (N) su rigore; VITTORIE SPEZIA: 2 (33,33%) – ultima il 5-1 in Serie B del 13 novembre 1949 con i gol di Ragazzo (S), Dagianti (N), doppiette di Pozzo e Reddi per lo Spezia;

(33,33%) – ultima il 5-1 in Serie B del 13 novembre 1949 con i gol di Ragazzo (S), Dagianti (N), doppiette di Pozzo e Reddi per lo Spezia; GOL NAPOLI: 9 (media 1,5 a partita);

(media 1,5 a partita); GOL SPEZIA: 10 (media 1,67 a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata proprio a Napoli il 13 dicembre 1942 e vinta 2-1 dallo Spezia con i gol di Viani (N), Carapellese e Costa per lo Spezia.

Tra le due squadre c’è anche una doppia sfida nella finale di Supercoppa di Serie C giocata nel maggio del 2006 che ha visto lo Spezia vincere il trofeo per il gol segnato in trasferta:

andata 14 maggio 2006: Spezia-Napoli 0-0;

ritorno 18 maggio 2006: Napoli-Spezia 1-1 (Pelatti per gli ospiti, Bogliacino su rigore per gli azzurri).

Gattuso da allenatore ha affrontato lo Spezia 3 volte e ha rimediato solo 1 pareggio e 2 sconfitte.

Sfida inedita per Italiano da allenatore contro il Napoli, come inedita è la sfida da allenatori tra Gattuso e Italiano

