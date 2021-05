I precedenti. Il gran gol di Politano ha deciso l’ultimo Napoli-Udinese al Maradona

Nella 36esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli affronta l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona martedì 11 maggio alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 44 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Napoli. Questo il bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 27 (61,36%) – ultima il 2-1 del 19 luglio 2020 con i gol di De Paul (U), Milik (N) e Politano (N);

(61,36%) – ultima il 2-1 del 19 luglio 2020 con i gol di De Paul (U), Milik (N) e Politano (N); PAREGGI: 12 (27,28%) – ultimo il 2-2 del 22 gennaio 2015 in Coppa Italia con i gol di Thereau (U); Jorginho su rigore (N), Hamsik (N); Konè (U) (vittoria poi del Napoli ai rigori). Ultimo in Serie A il 3-3 del 7 dicembre 2013 con i gol di Pandev (N), Pandev (N), Herteaux (U), Bruno Fernandes (U), Dzemaili (N), Basta (U);

(27,28%) – ultimo il 2-2 del 22 gennaio 2015 in Coppa Italia con i gol di Thereau (U); Jorginho su rigore (N), Hamsik (N); Konè (U) (vittoria poi del Napoli ai rigori). Ultimo in Serie A il 3-3 del 7 dicembre 2013 con i gol di Pandev (N), Pandev (N), Herteaux (U), Bruno Fernandes (U), Dzemaili (N), Basta (U); VITTORIE UDINESE: 5 (11,36%) – ultima il 2-1 del 17 aprile 2011 con i gol di Inler (U), Denis (U), Mascara (N);

(11,36%) – ultima il 2-1 del 17 aprile 2011 con i gol di Inler (U), Denis (U), Mascara (N); GOL NAPOLI: 81 (media 1,85 gol a partita);

(media 1,85 gol a partita); GOL UDINESE: 48 (media 1,1 gol a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre si è giocata in Serie B proprio in casa dei partenopei il 17 gennaio 1943. Allo stadio Collana il 2-1 per gli azzurri deciso dalla rete di Cozzarin (U) e dalla doppietta di Verrina (N).

Le due squadre non si sono mai sfidate alla 36esima giornata, mentre sono 10 i precedenti giocati nel mese di maggio terminati con 2 vittorie del Napoli (entrambe in casa), 5 pareggi ( 1 a Napoli), 3 vittorie dell’Udinese (2 a Napoli).

C’è un precedente giocato dalle due squadre proprio l’11 maggio che in casa Napoli grida ancora vendetta. Nella 32esima giornata del campionato di Serie A 1957-58 giocata l’11 maggio 1958 l’Udinese ha battuto in casa il Napoli 7-0.

Da allenatore Gattuso ha sfidato 5 volte l’Udinese ottenendo 4 vittorie e 1 pareggio.

Tre i precedenti di Gotti con il Napoli terminati con un pareggio e 2 sconfitte.

Da allenatori Gattuso e Gotti si sono sfidati solo due volte ed in entrambe le gare ha vinto il tecnico dei partenopei.

Comments

comments