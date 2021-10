I precedenti. Il Napoli cerca la seconda vittoria consecutiva in casa con il Bologna

Nella decima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona giovedì 28 ottobre alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 72 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 37 (51,39%) – ultima il 3-1 del 7 marzo 2021 con i gol di Insigne (N), Soriano (B), Osimhen (N) e Insigne (N).

(51,39%) – ultima il 3-1 del 7 marzo 2021 con i gol di Insigne (N), Soriano (B), Osimhen (N) e Insigne (N). PAREGGI: 22 (30,55%) – ultimo l’1-1 del 16 gennaio 2012 con i gol di Cavani (N) su rigore e Acquafresca (B);

(30,55%) – ultimo l’1-1 del 16 gennaio 2012 con i gol di Cavani (N) su rigore e Acquafresca (B); VITTORIE BOLOGNA: 13 (18,06%) – ultima il 2-1 del 1 dicembre 2019 con i gol di Llorente (N), Skov Olsen (B) e Sansone (B);

(18,06%) – ultima il 2-1 del 1 dicembre 2019 con i gol di Llorente (N), Skov Olsen (B) e Sansone (B); GOL NAPOLI: 122 (media 1,69 a partita);

(media 1,69 a partita); GOL BOLOGNA: 79 (1,10 a partita).

La prima sfida tra le due squadre giocata a Napoli è quello dello stadio dell’Arenaccia giocata il 17 marzo 1929 e terminata 4-0 per i rossoblu (doppietta di Della Valle, Busini e Muzzioli).

Sono 3 i precedenti giocati dalle due squadre alla decima giornata terminati con un bilancio in perfetta parità: 1 vittoria del Napoli (in casa), 1 pareggio (a Bologna), 1 vittoria del Bologna (in casa).

Sono invece 9 i precedenti giocati nel mese di ottobre e anche qui il bilancio è in perfetta parità: 4 vittorie del Napoli (2 in casa), 1 pareggio (a Napoli), 4 vittorie del Bologna (2 in trasferta).

Spalletti da allenatore ha affrontato 27 volte il Bologna e ha ottenuto 10 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Mihajlovic, sempre da allenatore, ha sfidato il Napoli 18 volte rimediando 1 vittoria, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Spalletti ha sfidato Mihajlovic 7 volte e ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

