I precedenti. Il Napoli con il Benevento cerca il filotto di vittorie: sei su sei

Nella 24esima giornata del campionato di Serie A 2020-21 il Napoli affronta il Benevento allo stadio Diego Armando Maradona domenica 28 febbraio alle ore 18:00.

Tra Serie A e Serie C sono 5 i precedenti tra le due squadre terminati tutti con la vittoria del Napoli:

7 novembre 2004 9° giornata di Serie C: Napoli-Benevento 2-0 con i gol di Varricchio e l’autogol di Maschio;

13 marzo 2005 26° giornata di serie C: Benevento-Napoli 2-0 con i gol di Pià e Sosa;

17 settembre 2017 4° giornata di Serie A: Napoli-Benevento 6-0 con i gol di Allan, Insigne, triplett di Mertens e Callejon;

4 febbraio 2018 23° giornata di Serie A: Benevento-Napoli 0-2 con i gol di Mertens e Hamsik;

25 ottobre 2020 5° giornata di Serie A: Benevento-Napoli 1-2 con i gol di Roberto Insigne (B), Lorenzo Insigne (N) e Petagna (N).

Le due squadre si sono affrontate anche in una gara amichevole durante il ritiro precampionato 2019-20 a Dimaro-Folgarida e il Benevento ha vinto 2-1 con i gol di Callejon (N), Coda (B) e Vukic (B).

Due i precedenti da allenatori per Gattuso e Pippo Inzaghi. I due campioni del mondo nel 2006 con l’Italia di Lippi si sono affrontati in Bologna (Inzaghi) – Milan (Gattuso) terminata 0-0 e nella gara di andata terminata 2-1 per il tecnico dei partenopei.

Pippo Inzaghi da allenatore ha sfidato 4 volte il Napoli e ha rimediato 1 vittoria e 32 sconfitte.

Gattuso invece, sempre da allenatore ha sfidato il Benevento 5 volte e ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

