I precedenti. Il Napoli con l’AZ cerca una vittoria per la qualificazione e per sfatare il tabù Olanda

Nella quinta giornata dei gironi eliminatori dell’Europa League 2020-21 il Napoli affronta in trasferta gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

È la seconda sfida ufficiale tra le due squadre dopo la gara dell’andata giocata al San Paolo e terminata con la vittoria per 1-0 degli olandesi.

Sempre al San Paolo nel 1979 il Napoli ha affrontato l’AZ, all’epoca AZ 67, in una gara di un quadrangolare amichevole terminata ai calci di rigori.

L’AZ Alkmaar in casa ha vinto entrambe le sfide con le squadre italiane e ha addirittura mantenuto inviolata la sua porta:

Az-Inter: 1-0 – ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1982-83;

AZ-Udinese: 2-0 – ottavi di finale di Europa League 2011-12.

Il Napoli invece in Olanda non ha mai vinto rimediando nelle precedenti quattro trasferte in terra olandese 3 sconfitte e 1 pareggio:

Ajax-Napoli: 4-0 – Ottavi di finale Coppa delle Fiere 1969-70;

Utrecht-Napoli: 3-3 – Gironi eliminatori Europa League 2010-11;

PSV Eindhoven-Napoli: 3-0 – Gironi eliminatori Europa League 2012-13;

Feyenoord-Napoli: 2-1 – Gironi eliminatori Champions League 2017-18.

