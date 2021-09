I precedenti. Il Napoli deve sfatare tre tabù con il Cagliari

Nella sesta giornata del campionato di Serie A 2021-22 il Napoli affronta il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona domenica 26 settembre alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 42 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 25 (59,52%) – ultima il 2-1 del 5 maggio 2019 con i gol di Pavoletti (C), Mertens (N) e Insigne (N) su rigore;

(59,52%) – ultima il 2-1 del 5 maggio 2019 con i gol di Pavoletti (C), Mertens (N) e Insigne (N) su rigore; PAREGGI: 5 (11,91%)– ultimo l’1-1 del 2 maggio 2021 con i gol di Osimhen (N) e Nandez (C) al 94′.

(11,91%)– ultimo l’1-1 del 2 maggio 2021 con i gol di Osimhen (N) e Nandez (C) al 94′. VITTORIE CAGLIARI: 12 (28,57%) – ultima l’1-0 del 25 settembre 2019 con il gol di Castro;

(28,57%) – ultima l’1-0 del 25 settembre 2019 con il gol di Castro; GOL NAPOLI : 70 (media 1,67 a partita)

: (media 1,67 a partita) GOL CAGLIARI: 32 (media 0,76 a partita).

Quella tra Napoli e Cagliari è una sfida giovane visto che le due squadre si sono affrontate per la prima volta nel campionato di Serie B nel 1963 (Cagliari-Napoli 2-2 del 29 settembre 1963).

Il Cagliari è stato anche il primo avversario del Napoli di De Laurentiis in Serie A nel 2007 quando gli azzurri sono tornati nel massimo campionato dopo il fallimento e la retrocessione in Serie C nel 2004.

Il triplo tabù degli azzurri. Il Napoli non ha mai con il Cagliari nelle 8 gare giocate nel mese di settembre (6 pareggi e 2 sconfitte), così come non ha vinto nei due precedenti giocati alla sesta giornata (2 pareggi). Inoltre il Napoli nelle ultime due gare casalinghe con il Cagliari ha rimediato una sconfitta e un pari.

Spalletti da allenatore ha sfidato 20 volte il Cagliari e ha ottenuto 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

L’ex Mazzarri ha invece sfidato 14 volte il Napoli e ha ottenuto 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Da allenatori Spalletti e Mazzarri si sono sfidati 15 volte terminate con 7 vittorie di Spalletti, 4 di Mazzarri e 4 pareggi.

