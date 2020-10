I precedenti. Il Napoli non batte l’Atalanta al San Paolo dal 2017, il precedente giocato il 17 ottobre [VIDEO]

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21 sabato 17 ottobre alle ore 15:00 il Napoli sfida l’Atalanta allo stadio San Paolo.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 58 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 37 (63,79%) – ultima il 3-1 del 27 agosto 2017 con i gol di Cristante (A), Zielinski (N), Mertens (N), Rog (N);

(63,79%) – ultima il 3-1 del 27 agosto 2017 con i gol di Cristante (A), Zielinski (N), Mertens (N), Rog (N); PAREGGI: 13 (22,42%) – ultimo il 2-2 del 30 ottobre 2019 con i gol di Maksimovic (N), Freuler (A), Milik (N), Ilicic (A).

(22,42%) – ultimo il 2-2 del 30 ottobre 2019 con i gol di Maksimovic (N), Freuler (A), Milik (N), Ilicic (A). VITTORIE ATALANTA: 8 (13,79%) – ultima il 2-1 del 22 aprile 2019 con i gol di Mertens (N), Zapata (A), Pasalic (A).

In totale nelle sfide giocate a Napoli gli azzurri hanno segnato 95 gol (media 1,64 a partita), contro i 41 dei bergamaschi (media 0,71 a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata a Bergamo il 27 novembre 1937 terminata 2-0 per i padroni di casa con la doppietta di Bonomi. La prima sfida giocata a Napoli è datata 20 marzo 1938 e gli azzurri hanno vinto 1-0 allo stadio Ascarelli grazie al gol di Gerbi.

Napoli e Atalanta si sono affrontate 3 volte alla 4° giornata e il bilancio vede 2 vittorie per i bergamaschi (1 a Napoli) e 1 per gli azzurri (in casa).

Sono invece 14 i precedenti giocati nel mese di ottobre terminati con 4 vittorie del Napoli (tutte in casa), 7 pareggi (3 a Napoli) e 3 vittorie dell’Atalanta (tutte a Bergamo).

C’è un precedente giocato il 17 ottobre, nel 1965, terminato 5-1 per il Napoli con i gol di Altafini (N), autorete di Gardoni (pro N), Altafini (N), Nova (A), Sivori (N), Altafini (N).

Gattuso da allenatore ha affrontato 5 volte l’Atalanta e ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, stesso bilancio delle sfide dirette con Gasperini.

Gasperini da allenatore ha sfidato il Napoli 23 volte e ha ottenuto 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Comments

comments