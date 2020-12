I precedenti. Il Napoli non batte una spagnola a Fuorigrotta dal 2011

Nella sesta e ultima giornata del Gruppo F dei gironi eliminatori di Europa League il Napoli affronta al Diego Armando Maradona gli spagnoli della Real Sociedad.

L’unico precedente tra le due squadre è la vittoria del Napoli per 1-0 (gol di Politano) nella gara di andata giocata a San Sebastian.

Il Napoli. In gare ufficiali sono le squadre spagnole affrontate dagli azzurri: Barcellona, Real Madrid, Valencia, Villareal, Athletic Bilbao e appunto la Real Sociedad. Nelle 17 gare disputate ha ottenuto:

VITTORIE: 5

PAREGGI: 5

SCONFITTE: 7.

In casa con le spagnole il Napoli ha ottenuto 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima vittoria casalinga con una squadra spagnola risale al 27 settembre 2011 Napoli-Villareal 2-0 nei gironi eliminatori di Champions League. Dopo quella gara per gli azzurri in casa contro le spagnole solo 3 pareggi e 1 sconfitta.

La Real Sociedad. Oltre il Napoli nella gara di andata in gare ufficiali tra le squadre italiane ha incontrato solo Juventus e Inter e in trasferta ha rimediato due sconfitte in due gare.

Questi i risultati della Real Sociedad con le squadre italiane:

Trentaduesimi di finale di Coppa UEFA 1979-1980:

Inter-Real Sociedad 3-0

Real Sociedad-Inter 2-0.

Gironi eliminatori Champions League 2003-2004:

Juventus-Real Sociedad 4-2

Real Sociedad-Juventus 0-0.

Gironi eliminatori Europa League 2020-21

Real Sociedad-Napoli: 0-1.

