I precedenti. Il Napoli torna in Scozia dopo 55 anni

Nella seconda giornata del Gruppo A dei gironi eliminatori di Champions League il Napoli affronta a Glasgow gli scozzesi dei Rangers.

Quella che si gioca all’Ibrox Stadium di Glasgow è la prima sfida in assoluto tra il Napoli e i Rangers.

L’unico precedente del Napoli con una squadra scozzese risale alla stagione 1967-68 quando è stato eliminato dall’Hibernian, squadra della capitale Edimburgo, nel 2° turno della Coppa delle Fiere dopo la vittoria per 4-1 in casa e la sconfitta per 5-0 in Scozia.

I Rangers invece hanno affrontato in passato, Inter, Torino, Parma, Milan, Fiorentina, Juventus e Livorno per un totale di 23 partite terminate con 7 vittorie (4 in casa), 4 pareggi (3 in casa) e 12 sconfitte (3 in casa).

Spalletti-Van Bronckhorst è una sfida inedita.

Spalletti da allenatore non ha mai affrontato una squadra scozzese.

L’allenatore olandese dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha affrontato il Napoli nella fase a gironi della Champions League 2017-18 quando era alla guida degli olandesi del Feyenoord, rimediando una sconfitta al Maradona per 1-3 ma vincendo poi la gara a Rotterdam per 2-1.

Comments

comments