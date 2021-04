I precedenti. Il Napoli vuole tornare alla vittoria a Torino dopo il 3-1 del 2018

Nella 33esima giornata del campionato di Serie A 2020-21 il Napoli affronta in trasferta il Torino. La gara è in programma allo stadio Olimpico-Grande Torino lunedì 26 aprile alle ore 18:30.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 77 i precedenti tra le due squadre giocati a Torino e terminati con il seguente bilancio:

VITTORIE TORINO: 31 (40,26%) – ultima l’1-0 dell’1 marzo 2015 con il gol di Glik;

(40,26%) – ultima l’1-0 dell’1 marzo 2015 con il gol di Glik; PAREGGI: 26 – (33,77%) – ultimo lo 0-0 del 6 ottobre 2019;

– (33,77%) – ultimo lo 0-0 del 6 ottobre 2019; VITTORIE NAPOLI: 20 (25,97%) – ultima il 3-1 del 23 settembre 2018 con i gol di Insigne (N), Verdi (N), Belotti (T) su rigore, Insigne (N).

(25,97%) – ultima il 3-1 del 23 settembre 2018 con i gol di Insigne (N), Verdi (N), Belotti (T) su rigore, Insigne (N). GOL SEGNATI TORINO: 108 (media 1,40 a partita);

(media 1,40 a partita); GOL SEGNATI NAPOLI: 76 (media 0,99 a partita).

La prima volta del Napoli in casa dei granata è terminata con una mortificante sconfitta per 11-0. La gara giocata allo stadio Filadelfia il 4 marzo del 1928 nella 22esima giornata del campionato Nazionale a Girone Unico ha visto protagonisti con una tripletta a testa Baloncieri e Libonati. In gol anche Rossetti (doppietta), Monti e Vezzani.

Napoli e Torino si sono sfidati solo due volte alla 33esima giornata e il bilancio è di 1 vittoria per il Torino (a Napoli) e 1 pareggio (a Torino).

Sono addirittura 21 i precedenti giocati dalle due squadre nel mese di aprile terminati con 3 vittorie del Torino (2 in casa), 9 pareggi (5 a Torino) e 9 vittorie del Napoli (4 in trasferta).

C’è un solo precedente tra Gattuso e Nicola nel ruolo di allenatori, quello del campionato 2019-20 che ha visto Gattuso con il Napoli battere 2-1 in trasferta il Genoa di Nicola.

Da allenatore Gattuso ha sfidato il Torino 6 volte ottenendo 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Sempre da allenatore Nicola ha sfidato 5 volte il Napoli rimediando solo sconfitte.

