I precedenti. Il Rijeka per la rivincita, il Napoli per riscattare la prestazione dell’andata

Nella quarta giornata dei gironi eliminatori dell’Europa League 2020-21 il Napoli affronta al San Paolo i croati del Rijeka giovedì 26 novembre alle ore 21:00.

Dopo la vittoria del Napoli nella gara di andata per 2-1 giocata in Croazia (gol di Munic per il Rijeka e di Demme e autorete di Braut per il Napoli), quella del San Paolo è la seconda sfida in assoluto tra le due squadre.

Per il Napoli addirittura è la prima volta in casa contro una squadra croata visto che mai prima del Rijeka ha incontrato una squadra della Croazia.

Il Rijeka invece oltre il Napoli nella gara di andata, come italiane ha affrontato il Milan e la Juventus ottenendo in quattro 1 vittorie e 1 pareggio in casa e 2 sconfitte in trasferta.

Il precedente dell’andata è anche l’unico incrocio tra i due allenatori e le rispettive squadre avversarie, ed anche l’unico confronto diretto tra Gattuso e Rozman.

