I precedenti. La goleada al Verona nel mese di maggio alla 38° giornata

Nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Verona al Diego Armando Maradona domenica 23 maggio alle ore 20:45.

Tra Serie A. Serie B e Coppa Italia sono 40 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 25 (62,5%) – ultima il 2-0 del 19 ottobre 2019 con la doppietta di Milik;

(62,5%) – ultima il 2-0 del 19 ottobre 2019 con la doppietta di Milik; PAREGGI: 11 (27,5%) – ultimo il 2-2 in Serie B del 23 gennaio 2004 – ultimo in Serie A lo 0-0 del 30 novembre 1986;

(27,5%) – ultimo il 2-2 in Serie B del 23 gennaio 2004 – ultimo in Serie A lo 0-0 del 30 novembre 1986; VITTORIE VERONA: 4 (10%) – ultima il 2-1 del 2 gennaio 1983 con i gol di Fanna (V), ancora Fanna (V) e Pellegrini (N);

(10%) – ultima il 2-1 del 2 gennaio 1983 con i gol di Fanna (V), ancora Fanna (V) e Pellegrini (N); GOL NAPOLI: 75 (media 1,88 gol a partita);

(media 1,88 gol a partita); GOL VERONA: 19 (media 0,48 gol a partita).

Il Napoli ha affrontato 3 il Verona alla 38esima giornata (1 pareggio in e 1 vittoria inn casa, 1 sconfitta in trasferta) e 8 volte nel mese di maggio terminate con 4 vittorie (2 in casa) 3 pareggi (1 in casa) e 1 sconfitta (in trasferta).

Ci sono 2 precedenti giocati proprio a maggio nella 38esima giornata:

in Serie B il 28 maggio 1950: Napoli-Verona 1-1 con i gol di Suprina (N) su rigore e Tavellin (V);

in Serie A il 18 maggio 2014: Napoli-Verona 5-1 con i gol di Callejon (N), Zapata (N), Zapata (N), Mertens (N), Iturbe (V), Mertens (N).

Gattuso da allenatore ha affrontato il Verona 8 volte e ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Juric da allenatore ha affrontato il Napoli 7 volte e ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Nelle tre sfide da allenatori Gattuso è in vantaggio su Juric per 2-1.

