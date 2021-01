I precedenti. La prima volta in Serie A proprio alla 15° giornata nel mese di gennaio

Nella 15° giornata del campionato di Serie A 2020-21 il Napoli affronta il Cagliari in trasferta domenica 3 gennaio alle ore 15:00.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 40 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Cagliari e terminati con questo bilancio:

VITTORIE CAGLIARI: 9 (22,50%) – ultima il 2-0 del 19 aprile 2009 con i gol di Jeda e Lazzari.

(22,50%) – ultima il 2-0 del 19 aprile 2009 con i gol di Jeda e Lazzari. PAREGGI: 20 (50%) – ultimo l’1-1 del 21 dicembre 2013 con i gol di Nenè (C) e Higuain (N) su rigore.

(50%) – ultimo l’1-1 del 21 dicembre 2013 con i gol di Nenè (C) e Higuain (N) su rigore. VITTORIE NAPOLI: 11 (27,50%) – ultima l’1-0 del 16 febbraio 2020 con il gol di Mertens.

(27,50%) – ultima l’1-0 del 16 febbraio 2020 con il gol di Mertens. GOL CAGLIARI: 33 (media 0,82 a partita).

(media 0,82 a partita). GOL NAPOLI: 43 (media 1,15 a partita).

La prima gara ufficiale in assoluto tra le due squadre è stata giocata a Cagliari il 29 settembre 1963 nella 3° giornata del campionato di Serie B 1963-64, gara terminata 2-0 con i gol di Riva (C), Gilardoni (N), Gilardoni (N), Riva (C).

La prima gara in Serie A giocata a Napoli il 2 gennaio 1966 nella 15° giornata del campionato 1965-66 è terminata 2-0 per gli azzurri con i gol di Bran e Altafini. Questo precedente è anche l’unico giocato dalle due squadre alla 15° giornata di campionato.

Sono invece 7 i precedenti giocati da Napoli e Cagliari nel mese di gennaio, terminati con 2 vittorie del Cagliari (entrambe in casa), 2 pareggi (1 Cagliari) e 3 vittorie del Napoli (tutte in casa).

Gattuso da allenatore ha affrontato il Cagliari 4 volte e ha conquistato 3 vittorie e 1 pareggio.

Di Francesco da allenatore ha sfidato il Napoli 12 volte e ha ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Il duello da allenatori Gattuso-Di Francesco vede in vantaggio il tecnico del Napoli con 2 vittorie. 1 pareggio e 0 sconfitte.

Comments

comments