I precedenti. L’ultima volta in casa del Sassuolo Napoli raggiunto su rigore al 95′

Nella 15° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45.

Le due squadre si sono sfidate solo 8 volte in casa del Sassuolo e tutte in Serie A. Questo il bilancio:

VITTORIE SASSUOLO: 1 (12,50%) – il 2-1 del 23 agosto 2015 con i gol di Hamsik (N), Floro Flores (S) e Sansone (S);

(12,50%) – il 2-1 del 23 agosto 2015 con i gol di Hamsik (N), Floro Flores (S) e Sansone (S); PAREGGI: 4 (50%) – ultimo il 3-3 del 3 marzo 2021 con i gol di autorete Maksimovic (S), Zielinski (N), Berardi su rigore (S), Di Lorenzo (N), Insigne su rigore (N), Caputo su rigore (S);

(50%) – ultimo il 3-3 del 3 marzo 2021 con i gol di autorete Maksimovic (S), Zielinski (N), Berardi su rigore (S), Di Lorenzo (N), Insigne su rigore (N), Caputo su rigore (S); VITTORIE NAPOLI: 3 (37,50%) – ultima il 2-1 del 22 dicembre 2019 con i gol di Traorè (S), Allan (N) e autogol Obiang (S) per la vittoria degli azzurri.

(37,50%) – ultima il 2-1 del 22 dicembre 2019 con i gol di Traorè (S), Allan (N) e autogol Obiang (S) per la vittoria degli azzurri. GOL SASSUOLO: 10 (media 1,25 gol a partita)

(media 1,25 gol a partita) GOL NAPOLI: 13 (media 1,62 gol a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre si è giocata il 25 settembre 2013 allo stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona) ed è terminato 1-1 con i gol di Dzemaili (N) e Zaza (S). Di quella sfida sono rimasti nelle rispettive squadre Pegolo, Magnanelli e Berardi per il Sassuolo, Mertens e Insigne per il Napoli.

Le due squadre non si sono mai sfidate alla 15° giornata mentre sono due i precedenti giocati nel mese di novembre, entrambi a Napoli, terminati con un pareggio e una vittoria del Sassuolo.

Dionisi da allenatore ha sfidato il Napoli una sola volta in Coppa Italia la scorsa stagione e il suo Empoli ha perso 2-3 al Maradona.

Spalletti nei 7 precedenti con il Sassuolo ha un bilancio in perfetta parità: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte e non batte i neroverdi dal 19 marzo 2017.

Spalletti-Dionisi è una sfida inedita.

