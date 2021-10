I precedenti. Mertens ha segnato tre volte al Legia Varsavia

Nella terza giornata del Gruppo C dei gironi eliminatori di Europa League giovedì 21 ottobre alle ore 21:00 il Napoli affronta i polacchi del Legia Varsavia allo stadio Diego Armando Maradona.

Sono solo 2 i precedenti tra le due squadre e risalgono ai gironi di Europa Legaue 2015-2016.

Il Napoli ha vinto entrambe le gare con Mertens autore di 3 dei 7 gol azzurri:

1-10-2015 Legia Varsavia-Napoli 0-2: gol di Mertens e Higuain;

10-12-2015: Napoli-Legia Varsavia 5-2: Chalobah (N), Insigne (N), Callejon (N), Vranjes (L), Mertens (N), Mertens (N), Prijovic (L).

Il Napoli nella sua storia ha affrontato un’altra squadra polacca nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1976-77. Nel marzo del 1977 dopo lo 0-0 dell’andata in Polonia il Napoli ha battuto poi in casa lo Slask Wroclaw 2-0 con i gol di Massa e Chiarugi.

Il Legia Varsavia invece ha affrontato in totale 16 volte le squadre italiane e ha ottenuto 2 vittorie (entrambe in casa), 5 pareggi (2 in trasferta) e 9 sconfitte (6 in trasferta), segnando 12 gol (5 in trasferta) e subendone 24 (14 in trasferta.

