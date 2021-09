I precedenti. Prima sfida in assoluto con il Leicester, ma il Napoli deve sfatare il tabù Inghilterra

Nella prima giornata dei gironi eliminatori dell’Europa League 2021-22 il Napoli affronta in trasferta gli inglesi del Leicester giovedì 16 settembre alle ore 21:00.

E’ la prima sfida in assoluto tra le due squadre, ma il Napoli non ha certamente un passato positivo per le gare giocate in terra inglese.

Per il Leicester è addirittura la prima in assoluto in una gara ufficiale contro una squadra italiana.

Il Napoli in gare ufficiali ha affrontato 9 squadre inglesi diverse: Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds, Liverpool, Manchester City, Sheffield Wednesday, Southampton e Swindon Town.

Nelle 13 trasferte in Inghilterra ha ottenuto 10 sconfitte, 2 pareggi e 1 sola vittoria (2-1 con i gol di Barison e Hamrin contro lo Swindon Town il 9 maggio del 1970 nel torneo Anglo-Italiano).

