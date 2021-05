I precedenti. Prima volta del Napoli in Serie A in casa dello Spezia

Nella 35esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta lo Spezia sabato 8 maggio alle ore 15:00.

Tra Serie A, serie B, Serie C e Coppa Italia sono 6 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dello Spezia terminati con questo bilancio:

VITTORIE SPEZIA: 1 () -ultima il 2-0 del 13 febbraio 1949 in Serie B con le reti di Rostagno e Zordan;

() -ultima il 2-0 del 13 febbraio 1949 in Serie B con le reti di Rostagno e Zordan; PAREGGI: 2 () – ultimo lo 0-0 nell’andata della finale di Supercoppa di Serie C del 14 maggio 2006;

() – ultimo lo 0-0 nell’andata della finale di Supercoppa di Serie C del 14 maggio 2006; VITTORIE NAPOLI: 3 () – ultima l’1-0 in Serie B del 30 settembre 2006 con il gol di Paolo Cannavaro;

() – ultima l’1-0 in Serie B del 30 settembre 2006 con il gol di Paolo Cannavaro; GOL SPEZIA: 3 (media 0,5 gol a partita);

(media 0,5 gol a partita); GOL NAPOLI: 6 (media 1 gol a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata a Napoli in Serie B il 13 dicembre 1942 e gli azzurri hanno perso 1-2. La prima volta a La Spezia le due squadre si sono affrontate sempre in Serie B l’11 aprile 1942 e la sfida è terminata 0-0.

Gattuso da allenatore ha affrontato 5 volte lo Spezia e ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Italiano invece da allenatore ha affrontato il Napoli 2 volte e ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio, stesso bilancio nel confronto diretto con Gattuso.

