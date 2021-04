I precedenti. Solo 8 volte il Napoli ha trionfato a Torino dove il pari manca da dieci anni

Mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 il Napoli affronta la Juventus allo Stadium di Torino nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020-21.

Tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Coppa UEFA sono 84 i precedenti giocati dalle due squadre in casa della Juventus terminati con questo bilancio:

VITTORIE JUVENTUS: 55 (65,48%) – ultima il 4-3 del 31 agosto 2019 con i gol di Danilo (J), Higuain (J), Ronaldo (J), Lozano (N), Manolas (N), Di Lorenzo (J), aut Koulibalky (J);

(65,48%) – ultima il 4-3 del 31 agosto 2019 con i gol di Danilo (J), Higuain (J), Ronaldo (J), Lozano (N), Manolas (N), Di Lorenzo (J), aut Koulibalky (J); PAREGGI: 21 (25%) – ultimo il 2-2 del 22 maggio 2011 con i gol di Maggio (N), Chiellini (J), Lucarelli (N), Matri (J);

(25%) – ultimo il 2-2 del 22 maggio 2011 con i gol di Maggio (N), Chiellini (J), Lucarelli (N), Matri (J); VITTORIE NAPOLI: 8 (9,52%) – ultimo l’1-0 del 22 aprile 2018 con il gol di Koulibaly;

(9,52%) – ultimo l’1-0 del 22 aprile 2018 con il gol di Koulibaly; GOL JUVENTUS: 161 (media 1,92 gol a partita);

(media 1,92 gol a partita); GOL NAPOLI: 73 (media 0,87 gol a partita).

La prima sfida in assoluto tra le due squadre è stata giocata allo stadio Arenaccia di Napoli il 21 novembre 1926 e la Juventus ha vinto 3-0 con tripletta di Vojak che poi diventerà uno dei più prolifici bomber azzurri.

Una debacle per il Napoli la prima volta in casa della Juventus con la netta sconfitta per 8-0 (ancora una doppietta per Vojak).

Sono 18 i precedenti giocati dalle due squadre nel mese di aprile, terminati con 9 vittorie della Juventus (8 in casa), 4 pareggi (1 a Torino) e 5 vittorie del Napoli (3 in trasferta).

Sono invece 5 i precedenti giocati dalle due squadre alla terza giornata di campionato terminati con 3 vittorie della Juventus (1 in casa), 1 pareggio (a Torino) e 1 vittoria del Napoli (in casa).

Una vittoria a testa nelle due sfide da allenatori per Pirlo e Gattuso, che coincidono anche con gli unici due precedenti da allenatore di Pirlo con gli azzurri.

Gattuso invece da allenatore ha sfidato la Juventus 9 volte e ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio (poi trasformato in vittoria ai rigori nella finale di Coppa Italia) e 6 sconfitte.

