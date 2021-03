I precedenti. Solo pareggi a marzo tra Sassuolo e Napoli, al Mapei la prima vittoria di Gattuso in azzurro

Nella 25° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 3 marzo alle ore 18:30.

Le due squadre in casa del Sassuolo si sono sfidate solo 7 volte e tutte in Serie A. Questo il bilancio:

VITTORIE SASSUOLO: 1 (14,28%) – il 2-1 del 23 agosto 2015 con i gol di Hamsik (N), Floro Flores (S) e Sansone (S);

(14,28%) – il 2-1 del 23 agosto 2015 con i gol di Hamsik (N), Floro Flores (S) e Sansone (S); PAREGGI: 3 (42,86%) – ultimo l’1-1 del 10 marzo 2019 con i gol di Berardi (S) e Insigne (N);

(42,86%) – ultimo l’1-1 del 10 marzo 2019 con i gol di Berardi (S) e Insigne (N); VITTORIE NAPOLI: 3 (42,86%) – ultima il 2-1 del 22 dicembre 2019 con i gol di Traorè (S), Allan (N) e autogol Obiang (S) per la vittoria degli azzurri.

(42,86%) – ultima il 2-1 del 22 dicembre 2019 con i gol di Traorè (S), Allan (N) e autogol Obiang (S) per la vittoria degli azzurri. GOL SASSUOLO: 7 (media 1 gol a partita)

(media 1 gol a partita) GOL NAPOLI: 10 (media 1,43 gol a partita).

Napoli e Sassuolo non si sono mai affrontate alla 25° giornata, mentre sono due i precedenti giocati nel mese di marzo entrambi in casa dei neroverdi ed entrambi terminati in parità.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia mister Gattuso ha conquistato anche la sua prima vittoria sulla panchina del Napoli, nella gara giocata il 22 dicembre 2019 terminata 2-1 per gli azzurri con i gol di Traorè (S), Allan (N) e autogol Obiang (S) che ha regalato la vittoria al Napoli nei minuti di recupero.

Da allenatore Gattuso ha sfidato 6 volte il Sassuolo ottenendo 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (nella gara di andata).

De Zerbi, ex calciatore del Napoli, da allenatore ha sfidato gli azzurri 8 volte ottenendo 1 vittoria (nella gara di andata), 1 pareggio e 6 sconfitte.

Gattuso e De Zerbi da allenatori si sono affrontati 9 volte e il bilancio è di 5 vittorie di Gattuso contro 2 di De Zerbi e 2 pareggi.

