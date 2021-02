I precedenti. Una sola volta Napoli e Atalanta si sono sfidate in un doppio confronto

Nella semifinale di andata della Coppa Italia 2020-21 il Napoli affronta l’Atalanta al Diego Armando Maradona mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45.

In Coppa Italia le due squadre in totale si sono affrontate 8 volte, questo il bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 4 (50%) – ultima il 3-1 negli ottavi del 15 gennaio 2014 co i gol di De Luca (A), Callejon (N), Insigne (N), Callejon (N);

(25%) – ultimo lo 0-0 nella prima fase del 10 settembre 1978;

( 25%) ultimo il 2-1 nei quarti di finale del 2 gennaio 2018 con i gol di Castagne (A), Gomez (A), Mertens (N);

GOL NAPOLI: 10 (media 1,25 a partita);

(media 1,25 a partita); GOL ATALANTA: 6 (media 0,75 a partita).

Gattuso da allenatore ha affrontato 6 volte l’Atalanta e ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, stesso bilancio delle sfide dirette con Gasperini.

Gasperini da allenatore ha sfidato il Napoli 24 volte e ha ottenuto 10 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

La prima sfida in Coppa Italia tra le due squadre risale al 3 giugno del 1973 in una gara della seconda fase e l’Atalanta ha vinto a Napoli 2-0 con i gol di Pellizzaro e Musiello.

Solo una volta Napoli e Atalanta si sono sfidate in turno con gare di andata e ritorno. Nella stagione 1986-87 quando il Napoli ha battuto in finale l’Atalanta 3-0 nell’andata in casa (gol di Renica, Muro e Bagni) e 1-0 nel ritorno a Bergamo (gol di Giordano).

