I prezzi dei biglietti di Napoli-Juventus fanno arrabbiare i tifosi, ma la differenza media è bassa

Napoli-Juventus è il primo big match che la squadra di Spalletti giocherà al Maradona dopo che gli stadi sono rimasti chiusi per un anno e mezzo agli spettatori.

Nella giornata di ieri, inoltre, il club azzurro ha pubblicato la lista dei prezzi dei biglietti per la partita; lo ricordiamo, la partita si giocherà al rientro dalla sosta per le nazionali l’11 settembre alle ore 18. Questi i prezzi ufficializzati dal Napoli:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 80,00

Curve € 50,00

La differenza dei prezzi pre e post Covid

Prezzi che non hanno incontrato il favore dei tifosi, dato che si parte dai 50€ per accedere alle Curve fino ad arrivare ai 120€ della Tribuna Posillipo. In realtà, però, la differenza media dei prezzi tra questo primo big match post-Covid e quelli pre-Covid è bassa. Nel dettaglio, la differenza di costo media dei biglietti è di 10-15€ a settore.

Ad esempio, se andiamo a ritroso di una stagione e prendiamo in considerazione Napoli-Juventus del 26 gennaio 2020 (quindi prima della chiusura degli stadi per oltre un anno), i prezzi erano i seguenti:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Come si può notare, solo il prezzo della Tribuna Family è rimasto invariato; gli altri settori hanno visto un aumento dei propri biglietti di 10€. Stessi prezzi che si possono trovare per i big match contro l’Inter del 18 dicembre 2019 o la sfida Champions di settembre 2019 contro il Liverpool.

Caso a parte il big match contro il Barcellona, dove il Napoli optò per i seguenti prezzi:

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00

Insomma, per il primo big match che il Napoli giocherà al Maradona con il ritorno dei tifosi allo stadio la differenza nel costo dei biglietti è di 10€. Vedremo se alla lunga si continuerà su questa strada o cambierà qualcosa dopo il fermento di queste ultime ore.

