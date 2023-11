I punti persi in Champions costano cari, oltre i 2milioni persi mercoledì

Il Napoli ha perso quasi 2 milioni di euro pareggiando contro l’Union in Champions, nei commenti post partita si sottolinea come la qualificazione non sia particolarmente a rischio ma bisogna guardare più lontano.

Nel 2025 ci sarà il mondiale per club e il Napoli sta provando ad esserci in extremis.

Come spiega Calcio e Finanza la corsa è a tre

per un posto nel torneo: Milan e Napoli scalpitano dietro la Juventus. Si giocherà negli USA a cavallo tra giugno e luglio 2025.

In lotta ci sono Juventus, Milan e Napoli. Solo per l’Inter la partecipazione è ormai garantita, perché non c’è posto fisso. Le italiane saranno due se il loro ranking risulterà migliore di quello di Salisburgo e Shakhtar, rivali potenziali. Il Mondiale a 32 prevede 12 europee. Il criterio di selezione non è stato ancora deciso, ci penserà il consiglio FIFA di dicembre.

