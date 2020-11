I quotidiani concordano: “Non c’era il rigore per il Napoli”

I vari quotidiani sportivi hanno analizzato il contatto tra Marlon e Osimhen a pochi minuti dal termine di Napoli-Sassuolo.

Tutti concordano nel dire che l’arbitro Mariani ha fato bene a non fischiare il calcio di rigore per il Napoli per la trattenuta di Marlo su Osimhen. Per il resto la prestazione del direttore di gara è viziata solo da un altro possibile rigore per il Sassuolo non fischiato (Lozano-Maxime Lopez) e un fallo di mani di Manolas volontario che sarebbe valso il doppio giallo non sanzionato.

