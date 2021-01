I quotidiani promuovono la partita disputata da Demme

Diego Demme promosso dai quotidiani per la partita disputata ieri sera contro la Juventus; il centrocampista non ha fatto mancare il suo apporto.

Per la Gazzetta dello Sport e per il Corriere del Mezzogiorno è il migliore in campo di ieri sera. La rosea dà a Demme un 6,5 in pagella, sottolineando come Arhur lo soffra e di come il centrocampista riesca a coprire il campo grazie alla sua facilità di corsa.

In più, la Gazzetta sottolinea anche l’assist fatto a Lozano dove solo Szczesny ha impedito il gol del Chucky. Il Corriere del Mezzogiorno dà all’italotedesco un 6 in pagella rimarcando come copre, contrasta facendo filtro davanti alla difesa e del fatto che si propone anche sulla trequarti.

Infine, anche il Mattino sottolinea la capacità di Demme di coprire e contrastare gli avversari; per il quotidiano è da 6,5 in pagella.

Comments

comments