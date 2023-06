I record più importanti della storia del Napoli

I RECORD PIU’ IMPORTANTI NELLA STORIA DEL NAPOLI.

La vittoria dello Scudetto dopo 33 anni ha riportato finalmente il Napoli in vetta all’Italia, con prospettive sull’Europa. Al di là dei risultati di calcio che poi si verificheranno nella prossima stagione, ovviamente il Napoli partirà con i favori del pronostico nella prossima Serie A, con Rudi Garcia al timone al posto di Luciano Spalletti. Tanti record sono ancora da realizzare, tantissimi altri sono stati già raggiunti, sia dal club in sé che dai singoli calciatori che hanno vestito la maglia partenopea.

I record di squadra



Come detto, il Napoli ha raggiunto tantissimi record di squadra nel corso della sua storia. Per esempio, in coabitazione con Bologna e Juventus, vanta il record di punti nelle gare interne in un campionato a 18 squadre e con 2 punti per vittoria: nella stagione 1989/1990, infatti, il Napoli raccolse 33 punti su 34 possibili in casa, al San Paolo.

Molti dei record del Napoli sono legati alla Coppa Italia. Gli azzurri infatti detengono il record di vittorie consecutive nella storia della competizione, con 20 partite vinte tra il 1985 e il 1988. Inoltre, il Napoli è l’unica squadra ad aver vinto la Coppa Italia militando in Serie B (edizione 1961/1962) e nell’edizione 1986/1987 vinse la Coppa Italia portando a casa tutte le 13 partite della competizione. Inoltre, il Napoli è una delle pochissime squadre italiane (Torino, Juventus, Lazio e Inter) ad aver vinto Scudetto e Coppa Italia nella medesima stagione (1986/1987).

Per quanto concerne invece dei record più statistici, il Napoli ha il primato della squadra con più gol segnate in trasferta in un campionato di Serie A a 20 squadre (50 nel 2016/2017) ed è l’unica squadra – insieme al Grande Torino – ad aver vinto tutti gli scontri diretti fuori casa contro le squadre di Milano e Roma in una singola stagione (sempre 2016/2017).

I primati singoli



Ovviamente ci sono tantissimi protagonisti del Napoli che hanno scritto il loro nome nella storia del club. Uno di questi è sicuramente Marek Hamsik: l’ex capitano azzurro vanta infatti una serie di primati statistici che lo pongono nell’Olimpo del mondo partenopeo. Hamsik infatti detiene il record di presenze assolute con il Napoli (520), quello di presenze in Serie A (408) e di presenze in competizioni UEFA (80).

Un altro calciatore storicamente da record del Napoli è DriesMertens. Il belga infatti detiene il record di gol assoluto nel Napoli (148), quello in Serie A (113) e nelle competizioni UEFA (28). Il record di presenze nelle coppe nazionali appartiene invece a Giuseppe Bruscolotti (96), mentre il goleador delle medesime competizioni è Diego Armando Maradona con 29 gol.

Sempre parlando di gol, nel Napoli soltanto 4 giocatori sono stati in grado di vincere la classifica cannonieri della Serie A. Il primo fu proprio Maradona (15 gol nel 1987/1988) seguito poi da Cavani (29 nel 2012/2013), Higuain (36 nel 2015/2016) e infine da Osimhen (26 nel 2022/2023). Insieme a loro, però, va aggiunto in lista anche Emanuele Calaiò, che vinse con 18 gol la classifica marcatori della Serie C1 nella stagione 2005/2006.

