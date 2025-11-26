I ricavi certi del Napoli in Champions

Piatto ricco mi ci ficco! A prescindere dal prosieguo ecco quanto incasserà il Napoli con la sola partecipazione alla fase campionato;
Napoli ricavi Champions –
Per i partenopei 46 milioni
anche i bonus per la partecipazione e i bonus minimi per i risultati (l’ultimo posto in classifica) scopriamo che il Napoli incasserà almeno 46 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2025/26.
Questa somma sarebbe garantita anche in caso di quattro sconfitte nelle rimanenti sfide europee.
Ecco i vari compensi minimi che riceverà il club di De Laurentiis per la partecipazione alla Champions League 2025/26:
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 14,96 milioni
- Quota non europea: 7,26 milioni
- Posizione minima classifica: 0,275 milioni
- Risultati: 4,9 milioni
- TOTALE: 46,015 milioni
