I ringraziamenti di McTominay dopo la premiazione al Gran Galà del Calcio.

Scott McTominay è stato premiato come miglior calciatore durante il GGdC dell’ AIC e non ha voluto dimenticare i ringraziamenti espressi via social
Gilmour dopo l’intervento carico e voglioso di tornare presto.
Sky: C’è una notizia che potrebbe cambiare le strategie del Napoli a gennaio e c’è anche una possibile uscita.
Il Napoli fa man bassa di premi al GGdC e McTominay è il miglior giocatore assoluto.
Serie A: stop del Bologna in casa, cede 3-1 alla Cremonese
De Laurentiis al Gran Galà del Calcio 2025
Antonio Conte al Gran Galà del Calcio 2025: “Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, non sarà semplice”
Classifica cortissima in testa. L’importanza degli scontri diretti. La posizione del Napoli.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Pietrangeli
Le pagelle di Roma-Napoli: L’Arca di Contè con la lupa sdentata e il minollo Neres
Verso Napoli-Juventus: Vlahovic fuori tre mesi