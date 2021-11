I rischi della Juventus per l’indagine sulle plusvalenze

La notizia che sta facendo parlare in queste ore è quella dell’apertura di un’indagine per falso in bilancio con la Juventus coinvolta.

Un’indagine fatta partire dalla Procura di Torino, ufficialmente, ieri in tarda serata. In particolare, sono sei gli indagati: Agnelli, Nedved, l’ex Paratici e tre del reparto commerciale del club; il portale Calcio & Finanza prova a far luce sui rischi della Juventus.

Una prima parte dei rischi riguarda l’ambito penale per il falso in bilancio; questi riguardano le presunte “false comunicazioni di società quotate in borsa” e “false fatturazioni“. Le pene poi dovranno essere declinate a seconda della gravità.

La seconda parte riguarda la giustizia sportiva. A regolare la materia è l’articolo 31 del Codice di giustizia della FIGC ed in particolare interessano il comma 1 ed il comma 2:

con il comma 1, che riguarda il “fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali” o mettere in atto “comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”, si arriva all’ammenda con diffida.

il comma 2, invece, prevede una punizione ben più grave e scatta con comportamenti di “chi tenta di ottenere l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa“; in questo caso si va dai punti di penalizzazione fino all’esclusione dal campionato.

Ancora non si conoscono i dettagli in merito all’indagine Prisma, da cui è partito il tutto; i contenuti di quest’ultima devono ancora essere decifrati. Nel frattempo, il portale ha stilato una lista dei 42 affari dove c’è la Juventus coinvolta e finiti sotto i riflettori dell’indagine.

La lista delle 42 operazioni in cui è coinvolta la Juventus

GIOCATORE – DA – A – PREZZO (mln euro)

Nicolò Rovella Genoa Juventus 18

Manolo Portanova Juventus Genoa 10

Elia Petrelli Juventus Genoa 8

Kevin Monzialo Juventus Lugano 2,5

Christopher Lungoyi Lugano Juventus2,5

Franco Tongya Juventus Marsiglia8

Akè Marley Marsiglia Juventus 8

Giulio Parodi Juventus Pro Vercelli 1,32

Davide De Marino Pro Vercelli Juventus 1,5

Kaly Sene Juventus Basilea 4

Hajdari Albian Basilea Juventus 4,38

Rafael Da Fonseca Juventus Amiens 1,5

Felix Nzouango Amiens Juventus 1,9

Francesco Lamanna Juventus Novara 0,9

Tommaso Barbieri Novara Juventus 1,4

Eric Lanini Juventus Parma 2,385

Alessandro Minelli Parma Juventus 2,91

Edoardo Masciangelo Juventus Pescara 2,3

Matteo Brunori Pescara Juventus 2,93

Leonardo Loria Juventus Pisa 2,473

Stefano Gori Pisa Juventus 3,2

Pereira Da Silva Juventus Barcellona 7,866

Miralem Pjanic Juventus Barcellona 60,842

Arthur Barcellona Juventus 72

Alejandro Marques Barcellona Juventus 8,2

Joao Cancelo Juventus Manchester City 65

Moreno Taboada Juventus Manchester City 10

Danilo Manchester City Juventus 37

Andrade Correja Manchester City Juventus 10,508

Emil Audero Sampdoria Juventus 20

Peeters Daouda Juventus Sampdoria 4

Erasmo Mulè Sampdoria Juventus 3,5

Giacomo Vrioni Sampdoria Juventus 2,88

Nicolò Francoforte Juventus Sampdoria 1,7

Gerbi Erik Juventus Sampdoria1,3

Matteo Stoppa Juventus Sampdoria 1

Michael Brentan Juventus Sampdoria 0,225

Andrea Adamoli Juventus Empoli 0,5

Leonardo Mancuso Juventus Empoli 4,5

Mirco Lipari Empoli Juventus 0,6

Tommaso Maressa Empoli Juventus 0,5

Marco Olivieri Empoli Juventus 2,4

