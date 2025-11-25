Serie A

I risultati che chiudono questo turno in serie A

Pubblicato il

SERIE A: Torino-Como 1-5, Sassuolo-Pisa 2-2

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top