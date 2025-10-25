Serie A

I risultati del pomeriggio in serie A

Pubblicato il

Serie A: Parma-Como 0-0; Udinese-Lecce 3-2

