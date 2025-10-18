I risultati del primo pomeriggio di oggi

Serie A: Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sono finite 0-0
Antonio Conte nel post gara in conferenza: “C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Il gol lo abbiamo fatto noi”
Live-Torino-Napoli: segna il Cholito nel primo tempo. Perde il Napoli con il Torino. Inutile l’assedio nel secondo tempo (1-0, 32′ Simeone)
Manna a Dazn prima di Torino-Napoli: “Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato”
Torino-Napoli: gli undici di Conte
Torino-Napoli: brutte notizie dall’infermeria azzurra
Scontri a Pisa: Ci sono feriti
Vincenzo Iannucci Academy presenta i nuovi progetti solidali
Torino-Napoli la probabile formazione degli azzurri
Sold-out per Napoli-Inter
Conte in conferenza: “7 partite in 22 giorni. Ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti”