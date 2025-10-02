I risultati delle italiane in Europa

Europa League: pareggia il Bologna, perde la Roma in casa con il Lille dopo aver fallito tre rigori
Vince in Conference la Fiorentina
Napoli-Sporting Lisbona: il Questore di Napoli ha adottato 7 DASPO
Sky: La Classifica Champions. Il valore della differenza reti.
Le pagelle di Napoli-Sporting
Hojlund rende omaggio al Napoli
Napoli, Caso Plusvalenze l’avvocato Contrada: “Il giudice ha accolto la nostra istanza”
La FIFA sceglie di non escludere Israele dalle competizioni internazionali
Napoli-Genoa di domenica sarà arbitrata da La Penna
Antonio Conte nel post match del suo Napoli vittorioso con lo Sporting Lisbona: “Vittoria di personalità, anche nell’emergenza”
Hojlund:”Grato di giocare con una leggenda come De Bruyne”.
De Bruyne:”Hojund somiglia ad Halland. Troveremo tutti la giusta posizione in campo”.