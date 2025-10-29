I risultati delle partite che chiudono il turno infrasettimanale

Il turno infrasettimanale si chiude con due vittorie e un pareggio
Inter-Fiorentina 3-0
Bologna-Torino 0-0
Genoa-Cremonese 0-2
Serie A: la Roma vince e aggancia il Napoli. Successo anche per il Como, prossima avversaria degli azzurri
Le pagelle di Lecce-Napoli. Ultimo episodio di NCIS: Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”
“MAPPARE LA SCIENZA: LE RISORSE MUSEALI DI FISICA IN CAMPANIA”: L’EVENTO STAMANE A CITTA’ DELLA SCIENZA
La nota del Napoli sull’intervento fatto da De Bruyne
Intervento a De Bruyne brillantemente riuscito
Napoli: L’infortunio di De Bruyne non è una recidiva.
Pari tra Atalanta e Milan nel secondo anticipo
Luciano Spalletti sta per firmare con la Juventus
Conte in conferenza: “Dobbiamo avere sempre lo spirito di squadra, lo abbiamo fatto e non lo dobbiamo perdere”
Milinkovic-Savic protagonista nel parare il rigore a Camarda