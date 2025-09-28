Serie A

I risultati delle partite delle 15.00

Pubblicato il
Logo Serie A

Le partite delle 15.00 sono terminate 

ecco i risultati 

La Roma batte il Verona 2-0

Pisa e Fiorentina pareggiano 0-0

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top