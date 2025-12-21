I risultati delle partite di oggi in attesa del posticipo serale

La giornata di campionato procede senza le partite di Napoli, Bologna, Milan ed Inter impegnate in Supercoppa.
Questi i risultati di oggi in attesa del posticipo tra Genoa e Atalanta
Cagliari-Pisa 2-2
Sassuolo-Torino 0-1
Fiorentina-Udinese 5-1
Conte:”Il Bologna non potrà avere più fame del Napoli”.
Infortunio per il Napoli
Supercoppa: il programma di oggi
Giovanni Di Lorenzo ha un desiderio e lo dichiara
Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?
Spalletti batte Gasperini
Beukema fa una promessa in caso di vittoria della Supercoppa.
Lazio-Cremonese finisce in pari
De Laurentiis e Saputo insieme a due giorni dalla finale
Solo ammenda e non squalifica per Allegri dopo le offese a Oriali