I risultati delle partite di oggi in attesa del posticipo serale

Pubblicato il

La giornata di campionato procede senza le partite di Napoli, Bologna, Milan ed Inter impegnate in Supercoppa. 
Questi i risultati di oggi in attesa del posticipo tra Genoa e Atalanta 

Cagliari-Pisa 2-2

Sassuolo-Torino 0-1

Fiorentina-Udinese 5-1

