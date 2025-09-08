I tifosi del Napoli premiano Anguissa

Frank Zambo Anguissa eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli

Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro centrocampista come miglior giocatore del mese.Ad Agosto Anguissa si è reso protagonista con il gol decisivo al novantacinquesimo contro il Cagliari, che ha mandato in visibilio il pubblico del Maradona, regalando agli azzurri il primo successo interno stagionale.

Complimenti a Frank, POTM di Agosto powered by MSC!

https://sscnapoli.it/anguissa-vince-il-potm-di-agosto/

Comments

comments